У Тернополі переселенці зможуть отримати матеріальну допомогу на придбання продуктів

З 1 по 5 серпня в Українському домі (бульв. Тараса Шевченка, 27) обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з Швейцарським Червоним Хрестом буде проводити реєстрацію внутрішньопереміщених осіб, що проживають у м. Тернополі. Реєстрація таких громадян проводиться з метою надання матеріальної допомоги на придбання харчових продуктів (ваучер/сертифікат).

Графік роботи – з 10:00 до 16:00 год.

Категорія осіб, яким надаватиметься матеріальна допомога:

• особи з інвалідністю І та II груп;

• сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

• одинокі матері/батьки;

• багатодітні сім’ї.

При собі потрібно мати документи, які підтверджують приналежність до вищезазначених категорій, довідку ВПО та її копії.