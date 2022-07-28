09:48 | 28.07.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі переселенці зможуть отримати матеріальну допомогу на придбання продуктів

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З 1 по 5 серпня в Українському домі (бульв. Тараса Шевченка, 27) обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з Швейцарським Червоним Хрестом буде проводити реєстрацію внутрішньопереміщених осіб, що проживають у м. Тернополі. Реєстрація таких громадян проводиться з метою надання матеріальної допомоги на придбання харчових продуктів (ваучер/сертифікат).

Графік роботи – з 10:00 до 16:00 год.

Категорія осіб, яким надаватиметься матеріальна допомога:
• особи з інвалідністю І та II груп;
• сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
• одинокі матері/батьки;
• багатодітні сім’ї.

При собі потрібно мати документи, які підтверджують приналежність до вищезазначених категорій, довідку ВПО та її копії.

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