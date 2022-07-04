У Тернополі під час будівництва спортивного комплексу намахлювали на понад 3 млн. грн.

Слідчі Головного управління Національної поліції в області скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

У ході досудового розслідування було встановлено, що одне із київських ТОВ виграло тендер на будівництво спортивного комплексу в Тернополі. Директор фірми вносив до актів недостовірні відомості про факти закупівлі, наявності будівельних матеріалів, а також об’єму виконаних робіт. Сума завданих державі збитків сягає майже 3 мільйони гривень.

Директору товариства було оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Розслідування у справі слідчі поліції здійснювали під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.