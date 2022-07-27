У Тернополі під час війни відкриють казино

Незабаром у Тернополі у якихось 200 метрів від муніципалітету з’явиться гральний азартний заклад – казино. Про це стало відомо «Номер один» одразу з кількох джерел, які заслуговують на довіру.

Знаходитиметься воно в приміщенні готелю «Тернопіль» під рестораном «Панорама». Старожили мають пам’ятати це приміщення, в якому свого часу знаходилася більярдна, яка, чомусь була закрита. Відкриття казино заплановано на 1 серпня.

Кажуть, що самого мера запрошено на урочисте відкриття казино. Чи прийме він запрошення, побачимо вже за кілька днів.

На сьогодні тема розвитку бізнесу і створення нових робочих місць – важлива, але чи саме зараз цей заклад на тлі війни дуже потрібний місту, питання риторичне…