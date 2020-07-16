У Тернополі пів сотні сімей не можуть оселитися в будинку, у який вклали гроші 14 років тому

Уже 14 років власники квартир у будинку на вулиці Галицька, 7а не можуть оселитися у новобудові.

Причиною цього стало те, що забудовник не підвів комунікації та не здав будинок в експлуатацію. А згодом він взагалі втік за кордон, залишивши людей наодинці з проблемами.

Сьогодні інтереси усіх співвласників представляє Анатолій Лукащук. Чоловік опікується цілісністю будинку і шукає допомоги в органах влади, але результату поки немає. Люди не можуть ні оселитися в квартирах, ні отримати фінансову компенсацію.

– Забудовник «ПМК-520» – підприємство, яке мало в оренді земельну ділянку і вирішило збудувати на ній будинок. Ціна на житло була невисокою, а єдина умова придбання – оплата одразу повної вартості. Все було добре, поки цей директор не купив собі земельну ділянку в Києві. Він заплатив за неї 560 тисяч доларів, але щось в них пішло не за планом. Гроші зникли, а в результаті вони не змогли продовжити роботу тут, – пояснив директор будови Анатолій Лукащук.

Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько, який заявив про наміри балотуватися на посаду міського голови Тернополя, наголошує на тому, що мерія повинна негайно втрутитися та допомогти людям оселитися у своїх квартирах.

– Пів сотні сімей вже 14 років не можуть оселитися у багатоквартирному будинку на вулиці Галицькій, 7а у Тернополі, який вони збудували за власні кошти. Люди шукають підтримки серед чиновників міської ради, депутатів, неодноразово зверталися до мера Тернополя, але реакції немає. У той час прихисток в будівлі знайшли наркозалежні. Вони зняли 24 вікна, частину з них побили та навіть зруйнували стіни між квартирами. Що це за влада, яка не може втрутитися і допомогти людям?! У міській раді повинні відбутися рішучі й кардинальні зміни, які принесуть користь не окремим суб’єктам, а місту загалом, – зазначив Олексій Станько.

