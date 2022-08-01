У Тернополі провели благодійний аукціон: волонтери збирають кошти для добровольців

Оксана Лехняк для цього аукціону намалювала “Мотанку”:

Картину “Мотанку” було прийнято рішення малювати в останній момент. Я її за декілька днів намалювала. В цьому є щось таке містичне. Я хотіла зобразити це на полотні. Сподіваюсь, що у мене вийшло”, – каже художниця.

Перша робота, яку продали – “Підірваний міст” бійця Олега Дробоцького. Стартувала ціна картини від 6 тисяч гривень. Кожен крок вартував 500 гривень. Картину купив боєць Добровольчого українського корпусу Михайло. Він же купив і роботу Олесі Гудими “Груднева мелодія” за 10 тисяч гривень. Наступним лотом була “Мотанка” Оксани Лехняк. Її ціна стартувала з 6 тисяч гривень.

Придбав “Мотанку” Андрій Матла за 11 500 гривень.

“Хлопці з “Правого сектору” запросили мене, сказали, що буде гарний захід на підтримку наших воїнів, які захищають країну. Я подивився на цю картину, вона десь мені нагадує нашу державу, культуру”, – каже Андрій.

Оксана Лехняк каже, не очікувала, що її картину хтось придбає.

“Не очікувала, що за таку суму буде продана моя картина. В останній момент ми її додали і вона не була в списку раніше, люди про неї не знали. А на телефоні зі мною під час торгів була моя мама, яка в Італії живе. Вона там зі своїми колегами зібралися і вони перебивали ставки. Вона не розчарована, що не отримає картини, бо це ж добре, що моя робота дістанеться комусь ще, крім людей, які мене вже знають”, – каже Оксана.

“Панораму Тернополя” Євгена Удіна продали за 35 тисяч гривень, а “Театральну площу” за 30.

Керівник обласного штабу “Правий сектор” Володимир Мричко повідомить завтра суму, яку зібрали під час заходу. За його словами, усі зібрані кошти витратять для забезпечення батальйонів добровольчого корпусу.

Суспільне