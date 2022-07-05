У Тернополі Регіональний офіс водних ресурсів здає в оренду приміщення площею 170 кв.м.
Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду офісного приміщення, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській областіі.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3OPiIXZ
Актив перебуває в задовільному технічному стані. Наявне підключення до електромережі потужністю 55 кВт. Наявне водозабезпечення, каналізація, газифікація, вентиляція та інтернет.
Стартова ціна — 8 925.96 грн;
Прийом пропозицій до — 18 липня 2022 року;
Дата аукціону — 19 липня 2022 року;
Площа — 170 м²;
Локація — м. Тернопіль, вул. За Рудкою,35.