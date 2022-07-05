12:03 | 5.07.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі Регіональний офіс водних ресурсів здає в оренду приміщення площею 170 кв.м.

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Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду офісного приміщення, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській областіі.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3OPiIXZ
🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Наявне підключення до електромережі потужністю 55 кВт. Наявне водозабезпечення, каналізація, газифікація, вентиляція та інтернет.

💰 Стартова ціна — 8 925.96 грн;

📩 Прийом пропозицій до — 18 липня 2022 року;

📅 Дата аукціону — 19 липня 2022 року;

📏 Площа — 170 м²;

📍 Локація — м. Тернопіль, вул. За Рудкою,35.

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