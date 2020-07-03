У Тернополі сьогодні запрацював новий спеціальний майданчик для автомобілів

Загалом місць для зберігання вилучених автомобілів у Тернополі тепер два та один у Байківцях Тернопільського району.

Зі слів інспектора групи забезпечення роботи спеціальних майданчиків ГУНП в Тернопільській області Андрія Воробця, проблема нестачі місць для зберігання вилучених автомобілів актуальна вже давно. Майданчики, що у Байцківцях та по вулиці Галицькій в обласному центрі вже давно заповнені, а транспортних засобів евакуйованих після скоєння дорожньо-транспортних пригод, вилучених в рамках кримінальних проваджень чи за адміністративні правопорушення не меншає, тому виникло питання про відкриття нового спеціального майданчика.

Ініціатива у цій справі належить керівництву Головного управління Національної поліції Тернопільщини. ЇЇ активно підтримала влада міста Тернополя – і сьогодні по вулиці Бережанській запрацював новий арештмайданчик на сімдесят автомобілів. -Доправлятимуть сюди і ті автівки за участю яких були вчинені ДТП, і машини, евакуйовані, наприклад, за неправильне паркування, чи вилучені у водіїв, котрі керували транспортом у нетверезому стані, – каже Андрій Воробець. – Наразі завершується обладнання арештмайданчика за всіма технічними вимогами: тут уже проведене освітлення, найближчим часом будуть встановлені камери відеоспостереження, охорону об’єкта здійснюватимуть працівники поліції.