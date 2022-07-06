У Тернополі спрямували 24,5 млн грн на ремонт бомбосховищ у школах та садочках

У Тернопооі внесли зміни до існуючого бюджету та спрямували 24,5 млн грн на облаштування укриттів в закладах освіти міста.

6 липня на засіданні виконавчого комітету внесено зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік.

Як пояснює міський голова Сергій Надал, рішенням спрямовано понад 24,5 млн грн на проведення ремонту укриттів закладів освіти (садків та шкіл) та на ремонт аварійної підпірної стіни школи №2.

Також 200 тис. грн спрямували – на ремонт-облаштування укриттів в ДЮСШ Тернополя.

Тернополяни