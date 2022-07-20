У Тернополі сталася масштабна пожежа (фото)

19 липня о 23 год 01 хв до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні на вул. Сахарова у м. Тернопіль. Повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 23:07 до місця події прибув перший підрозділ та виявив, що вогнем охоплено 250 м кв приміщення, в якому було обладнання для виготовлення свічок-лампадок, комплектуючі, будівельні матеріали, а також готова продукція (загальна площа складу 400 м кв.).

Існувала реальна загроза швидкого розповсюдження вогню та перекидання його на інші поверхи будівлі.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. До гасіння було залучено чергову зміну частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, чергові караули 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин 1-го державного пожежно-рятувального загону в складі двох відділень, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління, котрими о 23:34 пожежа локалізована, а о 01:02 – повністю ліквідована.

Під час гасіння вогнеборці не допустили розповсюдження полум’я на складські приміщення та врятували триповерхову будівлю.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановить слідство.