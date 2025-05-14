У Тернополі третю добу тліє стихійне сміттєзвалище: рятувальники працюють у складних умовах

13 травня о 21:41 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про загоряння сміття на відкритій території стихійного сміттєзвалища, розташованого на вулиці Подільській у Тернополі.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа займання становила близько 250 квадратних метрів. Завдяки швидкому реагуванню вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу вже в перші години після повідомлення. Водночас ситуацію ускладнили глибокі осередки тління всередині шару відходів.

За інформацією Головного управління ДСНС у Тернопільській області, гасіння триває станом на ранок 14 травня. До ліквідації залучено:

3 одиниці пожежної техніки

12 рятувальників

екскаватор — для пошарового розбирання горючих мас

автоцистерна — для підвозу води

👨‍🚒 Умови для рятувальників залишаються складними: висока задимленість, складний рельєф, велика кількість побутових і горючих відходів, а також тління у важкодоступних шарах сміття.

Підрозділи ДСНС вживають усіх необхідних заходів для повної ліквідації займання.