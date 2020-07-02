У Тернополі вели нові обмеження

Під обмеження потрапили також інші заклади громадського харчування, повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

“На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом обмежили час роботи закладів громадського харчування, в тому числі – кафе, готелів, барів, клубів, пабів, дискотек та закладів розважальної сфери до 22 години.

Заборонили після 22 години роботу усіх підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС та продуктових магазинів”, – йдеться у повідомленні.

На засіданні штабу також вирішили посилити роботу служб, які контролюють дотримання протиепідемічних норм.