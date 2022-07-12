У Тернополі вперше провели операцію з пересадки серця

8 липня на базі Тернопільська обласна клінічна лікарня було виконано першу трансплантацію серця в Тернопільській області!

Після внесення даних померлого донора в Чортківський центральній міській лікарні до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин відбулося автоматичне співставлення пари «донор-реципієнт». Відповідно до співставлених пар, шанс на порятунок отримав пацієнт, який проходив лікування у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім М.М. Амосова та був записаний до «листа очікування» на трансплантацію серця.

Пересадку здійснила команда лікарів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім М.М. Амосова спільно із колегами Тернопільської обласної клінічної лікарні

Серце отримав 38-річний чоловік.

Наразі пацієнт – з новим серцем і почувається добре.





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