18:27 | 9.07.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі встановлюють прозорі зупинки (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі триває облаштування критих  зупинок громадського транспорту. Днями каркас нової зупинки облаштували на вул. Б. Хмельницького («Залізничний вокзал»).

Як зазначають в управління ЖКГ, каркас зупинки незабаром закриють скляними стінами та дахом. Ця оновлена зупинка уже третя в Тернополі. Такі зупинки будуть також встановлені за адресами:

– вул. Руська (зупинка громадського транспорту «6-та школа»)

– вул. Руська (зупинка громадського транспорту «Центр»)

– вул. Руська (зупинка громадського транспорту «Технічний університет»)

– вул. Бродівська (зупинка громадського транспорту «вул. Поліська»)

Оновленння  проводиться в рамках реконструкції зупинок громадського транспорту  у м.Тернополі.

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