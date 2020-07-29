У Тернополі висадять кілька десятків саджанців декоративного винограду «Вічі»

Нещодавно проект ЄС «Угода мерів – Схід» проводив конкурс на звання “Energy management Star” в рамках Європейського тижня сталої енергії. Участь у ньому взяв і сектор енергоефективності управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

У результаті конкурсу Тернопіль вийшов у фінал, що дозволило отримати фінансування для озеленення міста, а вже фахівцями відділу благоустрою та екології було прийнято рішення в межах бюджету придбати кілька десятків саджанців декоративного винограду «Вічі». Виноград «Вічі» – деревоподібна ліана, яка вирощується виключно в декоративних цілях. Плоди у винограду хоч і є, але вони неїстівні. Вертикальне озеленення будівель, альтанок, парканів за допомогою винограду Вічі завжди виглядає неймовірно ефектно. «Килим» з листя настільки щільний, що крізь нього проблематично пробратися навіть комах-шкідників. Декоративність винограду «Вічі» надає його листя, яке нагадує акуратно покладену «черепицю». Зелені і щільні листочки восени стають багряно-червоними, коричневими.

Для висаджування винограду обрали локацію біля перголи в парку імені Тараса Шевченка.

Фото – Антон Марчевський

Тернопіль житлово-комунальний