У Тернополі вже майже тиждень шукають 23-річну дівчину

Місцеперебування 23-річної Іванни Баб’як досі встановлюють правоохоронці. Про її пошуки оголосили 21 липня. Тоді поліцейські опублікували фото дівчини та попросили краян допомоги. До цього часу ніяких результатів пошуки не дали. Про це повідомив Терену речник пресслужби поліції Тернопільщини Сергій Крета.

19 липня дівчина вийшла з дому та не повернулася. Вона була одягнена в темно-фіолетовий светр, сині джинси та рожеві кросівки.

Іванна Баб’як худорлявої статури, її зріст – 165 сантиметрів.

Усіх, хто володіє інформацією про розшукувану, просять телефонувати за номером: 27-11-70 або на лінію «102».