У Тернополі вже працює майже тисячу камер відеоспостереження

Тернопільська міська рада, враховуючи нові виклики у сфері безпеки, продовжує додатково влаштовувати нові камери відеоспостереження у місцях скупчення людей. Відтак, до кінця цього року у дворах Тернополі в рамках програми «Безпечний двір» з’явиться ще 90 камер відеоспостереження.

Таким чином кількість камер у місті до кінця року становитиме 1063, з них 315 –встановлені в рамках програми «Безпечний двір».

Нагадаємо, що у зв’язку з воєнним станом, доступ до камер відеоспостереження мають лише представники правоохоронних органів. А доступ до камер усім бажаючим користувачам буде відновлено на сайті http://ternopil.webcam/ після нашої перемоги.