У Тернополі юнака судили за селфі на пам’ятнику

У Тернополі 21-річного юнака судили за селфі на пам’ятнику. Хлопець у центрі міста виліз на двометровий пам’ятник відомому діячеві Ігорю Гереті, щоб у кадр потрапила вся вулиця. За це на нього склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Суддя визнав юнака винним, але обмежився лише усним зауваженням. Зазначимо, що максимум хлопцеві загрожувало 119 грн штрафу.

Як повідомляла прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався 4 липня на вулиці Валовій у Тернополі. 21-річний хлопець заліз на пам’ятник Ігорю Гереті та зробив селфі. Правоохоронцям він пояснив, що заліз на пам’ятник, аби в кадр потрапила уся вулиця.