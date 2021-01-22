21 січня у Тернополі з вікна 3-поверху випав чоловік. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

о 21.19 бригада швидкої виїжджала на вул. Коперника в Тернополі, де надавала допомогу 70-річному пацієнтові. Зі слів перехожих, чоловік випав з вікна третього поверху. На щастя, залишився живим… Унаслідок падіння з висоти пацієнт отримав закриту черепно-мозкову травму, гематоми лівої половини голови, внутрішньочерепну гематому. Після оперативно наданої медичної допомоги потерпілого шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.