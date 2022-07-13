У Тернополі загубився дідусь

Учора, близько 3-ї години ночі, на спецлінію 102 звернулася схвильована жінка, яка повідомила, що її 84-річний тато не повернувся додому.

Заявниця розповіла, що літній чоловік вийшов із дачного будинку в селі Смиківці, мав приїхати до Тернополя, але по дорозі вона втратила з ним зв’язок. Інспектори Тарас Катрусяк та Вікторія Панчишин негайно розпочали пошуки громадянина та, під час обстеження вулиці Підволочиське Шосе, виявили розшукуваного чоловіка, який лежав під дощем на тротуарі.

Патрульні підбігли до дідуся, він був при тямі, але дуже змок та змерз. Інспектори посадили чоловіка до службового автомобіля, заспокоїли та напоїли водою. Громадянин зігрівся, заспокоївся та розповів охоронцям порядку, що через сильний дощ, послизнувся, впав на землю, але самостійно встати вже не зміг.

Поліцейські викликали на місце події й карету швидкої медичної допомоги. Лікарі запевнили, що життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує, тож охоронці порядку доставили його додому, де на нього чекала донька.

Дякуємо нашим колегам за своєчасну допомогу та ще одне врятоване життя. Так тримати!