У Тернополі закривають дитячий садок: в одній групі виявили COVID-19 у дітей

РОБОТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО САДОЧКА №6 ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЮТЬ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6 лабораторно підтвердили коронавірус

🔹Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період ( самоізоляція контактних і медичне спостереження за ними)

🔹Коли відновлять роботу садочка №6 додатково повідомлять.

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