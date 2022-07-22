У Тернополі запрацювали поліцейські велосипедні патрулі

На чергування у парки обласного центру заступили велопатрулі. Вони стежитимуть за охороною громадського порядку, аби містяни могли почуватися в безпеці.

За словами заступника начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергія Вишовського, у літній період багато людей відпочивають на території парків. Тому перші велопатрулі запустили саме у паркових зонах.

Основна перевага велопатрулів – це оперативність та мобільність. Патрульні зможуть проїхати на велосипеді туди, де автівкою дістатися буде складно. Щодня на велопатрулювання заступатиме шість поліцейських – три екіпажі по дві людини. Вони пройшли спеціальний відбір та оснащені всім необхідним для роботи.

«Наші завдання – це патрулювання, виявлення адміністративних правопорушень, проведення профілактичних бесід з громадянами, перевірка документів у підозрілих осіб та своєчасне прибуття на допомогу будь-якому громадянину, який цього потребує», – розповідає дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління поліції Роман Йопа.

Поліцейські патрулюватимуть на велосипедах вдень – з 12 до 20 години, а в нічний час на службу заступатимуть піші наряди. Двоколісники для потреб поліції закупили за кошти місцевого бюджету.

Після інструктажу поліцейські виїхали на маршрути.