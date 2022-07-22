У Тернополі затримали братів-грабіжників

Двоє невідомих молодих людей напали та пограбували пенсіонера – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102″ 17 липня. Злочин трапився близько 17:30 у Тернополі, неподалік приміського автовокзалу. Потерпілий – місцевий мешканець, 1951 року народження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами очевидців, до дідуся підбігло двоє хлопців. Один із них вдарив чоловіка в обличчя та зіштовхнув у рівчак. Після цього витягнув із кишені мобільний телефон, вирвав з рук рюкзак, кинув напарнику та разом втекли. Суму збитків пенсіонер оцінив в 6 тисяч гривень.

Потерпілий зумів описати нападників. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили осіб грабіжників.

Це двоюрідні брати – уродженці Закарпатської області, 2004 та 2005 років народження. Старшого притягували до кримінальної відповідальності в Ужгороді за аналогічні злочини. У скоєному хлопці зізналися, гроші вони витратили, а особисті речі повернули господарю.

Старшому брату доведеться постати перед судом ще й в Тернополі. Йому інкримінують ч.4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.