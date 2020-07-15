У Тернополі жінка отруїлася димом, коли готувала їжу

15 липня о 12:05 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про дим із вікна 6 поверху на вул. Симоненка, 4 у місті Тернопіль. До місця події направлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру Управління. В ході розвідки рятувальники виявили осередок задимлення та в складі ланки ГДЗС, за допомогою дискового різака, відкрили двері та проникли в помешкання, звідки долинав дим.

Як вдалось встановити, задимлення утворилось в кухні, внаслідок підгорання їжі. Поряд, на підлозі, співрбітники ДСНС виявили власницю помешкання, громадянку 1938 року народження. Жінка перебувала при свідомості, однак зазнала отруєння продуктами горіння та самостійно не могла пересуватись. За допомогою спеціальних нош потерпілу винесли на свіже повітря та передали працівникам екстренної медичної допомоги, які шпиталізували її до лікувального закладу.

Всього на місці події працювали 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.