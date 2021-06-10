16:34 | 10.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі жінку, яка душила доньку, можуть визнати неосудною

Redaktor 0 View Прокоментуй!

На Тернопільщині оголошено про підозру жінці, що намагалась задушити власну доньку, – про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури. 

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів  Тернопільської обласної прокуратури оголошено про підозру жінці за фактом замаху на умисне вбивство чотирирічної доньки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, 5 червня 2021 року правоохоронцям надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей. Коли поліцейські зайшли до квартири, на яку вказала заявниця, то виявили там непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували й госпіталізували до лікарні, а її матір доправили до психоневрологічного закладу.

 Одразу після отримання висновку лікарів про можливість проводити процесуальні дії з жінкою, останній повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають першочергові слідчі дії, що здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури,  досліджується питання щодо осудності підозрюваної.  

Нагадаємо,   у Тернополі жінка намагалася вбити доньку, натягнувши пакет на голову. Після чого її доправили у спеціалізований медзаклад. 

Дитину шпиталізували в лікарню та діагностували струс мозку,  а  вже за три дні виписали додому на догляд бабці. Її п’ятирічного братика теж забрала бабуся.

Зауважимо, що трагедії можна було уникнути, якби у Тернополі було менше байдужості.  Про проблеми цієї сім’ї сусіди неодноразово намагалися донести до поліції, соціальних служб. 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *