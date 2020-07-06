У церкві на бульварі Данила Галицького відзначили храмовий празник: як це було (ВІДЕО)

Сьогодні, 5 липня, у день храмового празника парафії УГКЦ Матері Божої Неустанної Помочі м. Тернополя відбувся пастирський візит єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка на громади вірних. Архиєрея щиро вітали на початку Божественної Літургії отці-редептористи на чолі з ігуменом обителі о. Ігорем Павлієм ЧНІ, який опікуються парафією.

Кир Теодору співслужили на Святій Літургії вікарій згромадження Найсвятішого Ізбавителя о.-ігумен Михайло Іваняк, отець-ігумен обителі Успення Пресвятої Богородиці м. Тернополя о. Василь Ліниця та священники сусідніх парафій.

Архиєрей молився за парафію, особливо за лікарів, медиків, привітав кожного з празником, уділив своє благословення, у проповіді сказав таке [відеосюжет]:

Особливою подією дня стало відзначення Михайла Антоновича Андрейчина, академік Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Всеукраїнської премії ім. С. Подолинського, лікаря-інфекціоніста вищої категорії, завідувача кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами, проректор з наукової роботи Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. З рук єпископа Теодора Михайло Андрейчин отримав грамоту-благословення від Святішого Отця Франциска, Папи Римського, з нагоди 80-тилітнього ювілею, та слова вдячності за значні наукові здобутки на благо українського народу.

Пресслужба архиєпархії