У восьми школах Тернополя оновлять обладнання їдалень

На черговій сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали рішення «Про затвердження договору між Тернопільською міською радою та Тернопільською обласною радою про міжбюджетний трансферт на 2020 рік».

Як пояснює начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, відповідно до цього рішення спрямовані кошти на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для восьми закладів загальної середньої освіти.

Загалом, даний проект з оновлення харчоблоків реалізовується у співфінансуванні з Державним фондом регіонального розвитку, відповідно до якого 70% вартості проекту фінансується з державного бюджету, а 30% – з бюджету Тернополя.