У яких школах Тернопільської області реалізують 12 проєктів за державні гроші

📌У школах Тернопільської області реалізують 12 проєктів у рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів».

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

📌Урядова програма «Спроможна школа для кращих результатів» – це фінансова підтримка закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах, тощо.

Програма допомагає зробити у школах безпечне та комфортне середовище для кожного учня і вчителя.

📌«У рамках програми заклади середньої освіти Тернопільщини надали до Міністерства освіти і науки 86 пропозицій. На даний момент МОН погодило 12 об’єктів, які реалізовуватимуть за кошти програми за співфінансування для районів та громад у розмірі 10%, для міст обласного значення – 30% на загальну суму 20 мільйонів гривень, – повідомила Ольга Хома. – Цей перерозподіл коштів буде щомісячний. На сьогодні наша область отримала 4 мільйони 700 тисяч гривень».

📌Об’єкти, які погоджені МОН і найближчим часом будуть реалізовані:

– «Медіатека – новий світ інформації», капітальний ремонт частини приміщень першого поверху спального корпусу Теребовлянського НВК;

– Енергозберігаючі заходи в Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

– Закупівля засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів Борщівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-гімназія ім. Р. Андріяшика»;

– Створення лінгафонного кабінету в Скала-Подільському навчально-виховному комплексі, «SMART-лабораторія – сучасний інформаційний простір для повноцінної якості освіти»;

– Закупівля обладнання для кабінету географії для Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

– Закупівля обладнання для кабінету біології Збаразької ЗОШ І-ІІІ с. №2;

– Обладнання сучасного кабінету інформатики у спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці;

– Закупівля обладнання для кабінету біології і кабінету хімії у Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Закупівля засобів навчання та обладнання для класів Борщівської ЩОШ І-ІІІ с. №1;

– Капітальний ремонт «DRIVE ZONE» – території здоров’я й успіху учасників освітнього процесу Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст.;

– Капітальний ремонт даху спортзалу та допоміжних приміщень Бережанської ЗОШ І-ІІІ с. №3.

📌Дані проєкти втілюватимуть за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів».