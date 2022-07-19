Учні початкових класів у Тернополі навчатимуться офлайн

У Тернополі тривaє пiдгoтовка до нoвoгo нaвчaльнoго рoку. В умoвах вiйни вaжливо, щoб кoжна шкoла мaла укриття, аби у випaдку пoвiтряної тривoги дiти рaзом з вчитeлями мoгли пeрeйти у бeзпечне мiсце.

В зв’язку з цим комісія з обстеження навчальних закладів провела перевірку у школах. Далі планують відремонтувати укриття, які цього потребують. На ремонт виділили 24,5 млн грн. з бюджету міста. Про це повідомив міський голова Сергій Надал під час брифінгу, пише “Галас”.

«Всі навчальні заклади обстежені та визначено, де необхідно зробити додаткові ремонтні роботи для того, щоб школи повністю були готові приймати школярів та працівників. Тож батькам здавати кошти не потрібно. Після чого спеціальна комісія ще раз перевірить наскільки заклади готові до навчального процесу. Хочемо, щоб діти мали можливість з 1 вересня піти у школу», – каже міський голова.

Попередньо заплановано, щоб учні всіх початкових класів навчалися офлайн – безпосередньо в класах за партами. За винятком тих дітей, чиї батьки з цим не згідні. Якщо батьки переживають за безпеку дітей – вони можуть залишити їх на домашньому навчанні. Для цього необхідно написати заяву на ім’я директора школи про те, що ви бажаєте, щоб ваша дитина навчалась вдома.

«В усіх інших класах буде змішана форма навчання: і в класах, і онлайн. Це залежатиме від того, скільки дітей буде одночасно знаходитися в школі, щоб їх всіх могло вмістити сховище в даному закладі», – зазначає міський голова.