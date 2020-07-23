21:55 | 23.07.2020
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Новини Тернополя 

Учні тернопільської спортивної школи — серед лідерів українського плавання

Irena 0 Views Прокоментуй!

Кращі спортсмени Тернопільської спортивної школи №1 з тренером Катериною Антонишин зараз перебувають у м. Дніпро, де 24-25 липня триватиме Перший етап Кубку України з плавання.

У складі команди Тернопільської області до кращих спортсменів країни за підсумком очків FINA увійшли майстри спорту Сергій Лисобей, Абдурахман Салег та кандидат в майстри спорту України Діана-Марія Протоковська. Також з командою прибув на змагання випускник Тернопільської спортивної школи №1, а тепер спортсмен, що представляє Київ, МС України з плавання Денис Наконечний.

Вперше після початку карантину вони матимуть можливість змагатися на доріжках з лідерами українського плавання.
Бажаємо виконати поставлені завдання та показати високі результати. Легкої води!

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