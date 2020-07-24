Унікальний тренажерний зал під відкритим небом облаштовують у Тернополі. Зводять таку спортивну локацію в рамках реалізації проєктів-переможців «Громадського бюджету 2020». За ініціативу «Вуличний спортзал: Київська, 1» проголосували 400 тернополян. Відтак, Тернопіль, стане першим містом на заході країни, де на вулиці встановлять таке спортивне обладнання. На цьому майданчику усі бажаючі зможуть займатися спортом та виконувати вправи із навантаженням. Призначена така спортивна зона для людей фізично підготовлених, які працюють за певною програмою. На локації є тренажери для виконання станової тяги, присідань, вправи «метелик», верхній та нижній блоки. Таким чином, майданчик стане чудовою альтернативою заняттям у спортзалі.

На цьому майданчику усі бажаючі зможуть займатися спортом та виконувати вправи із навантаженням. Призначена така спортивна зона для людей фізично підготовлених, які працюють за певною програмою. На локації є тренажери для виконання станової тяги, присідань, вправи «метелик», верхній та нижній блоки. Таким чином, майданчик стане чудовою альтернативою заняттям у спортзалі.

Розпочали роботи із облаштування майданчика з початку липня. За цей час встановили сім тренажерів. Вартість одного – від 14 до 19 тисяч гривень. До кінця місяця тут мають встановити ще декілька тренажерів, впорядкувати територію довкола, зробити освітлення та під’єднати камери відеоспостереження. Запланували встановити ще елементи для заняття воркаутом, йоги та для східних єдиноборств. Загалом, вартість проекту спортивного майданчика – 300 тисяч гривень.