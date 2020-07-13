Уродженець Тернопільщини подав у відставку з посади голови НБУ

Верховна Рада 3 липня схвалила відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Постанову про звільнення Смолія напередодні подав до парламенту український президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу в парламенті Смолій знову наголосив, що його відставка пов’язана з політичним тиском на Нацбанк.

– Протягом останнього року на нарадах за участю депутатів, представників уряду, президента неодноразово в сторону Нацбанку звучали заклики залити економіку грішми, скасувати Базельські принципи, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11 відсотків та курс 30 гривень, бо ці параметри закладено в держбюджет. Ці підстави змусили мене прийняти це рішення, – сказав уродженець Лановеччини Яків Смолій.