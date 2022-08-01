В останні дні липня рятувальники ліквідували 7 пожеж в екосистемі

29 липня о 17:41 у м. Копичинці Чортківського району на вул. Шевченка виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,1 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– о 19:45 у с. Трибухівці Трибухівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі орієнтовно 500 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– о 21:00 у с. Пилатківці Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа післяжнивних залишків на полі місцевого товариства площею 1 га. Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Озеряни;

– о 21:40 у м. Монастириська на вул. Галицька виникла пожежа сміття на паспортизованому сміттєзвалищі, що знаходиться на балансі КП «Монастириськкомунсервіс» на площі 0,14 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– о 22:23 у с. Дарахів Микулинецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа післяжнивних залишків на полі площею 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

30 липня о 16:06 у с. Глибочок Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,3 га. Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Озеряни;

– 22:15 поблизу м. Заліщики Чортківського району виникла пожежа післяжнивних залишків на полі площею 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.