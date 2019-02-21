Вакансії у заможній сільській раді біля Тернополя

26 лютого 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: вул. Січових Стрільців, буд. 41, с. Байківці Тернопільського району відбудеться засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад:

– начальника відділу промоції і туризму;

– головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та благоустрою;

– головного спеціаліста відділу промоції і туризму, тимчасово, на період відсутності основного працівника.

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