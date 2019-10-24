Веселитись «як в останнє»: одинадцятикласники Тернопільської школи №6 провели ніч у школі

Про це йдеться на сайті Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”:

Привіт! Мене звати Карина і я учениця 11 класу. Хочу Вам розповісти про враження та емоції, які отримали одинадцятикласники, взявши участь у спортивно-розважальній грі «Форт 6 школа».

Форт – це нічна пригода, неймовірна подія, яку чекають з нетерпіння усі одинадцятикласники.

Я вирішила зібрати декілька відгуків моїх друзів-однокласників про цю ніч, щоб ви зрозуміли, що це таке і чому ми всі в такому захваті. Отож, моя однокласниця Настя описала цю подію так: «Ночівля в школі мені дуже сподобалась, єдине, що сумно, це те, що ці всі емоції можна пережити лише один раз. Мій клас став ще дружнішим, тепер ми дійсно як велика сім‘я. Ми не спали цілу ніч, але це не було складно, оскільки весь час було чим зайнятись і друзі були завжди поруч, енергія приходила сама собою. Це один з тих шкільних спогадів, який завжди буде у мене в пам’яті».

І справді можу підписатись під усіма словами, але це ще не все, насправді було дійсно складно вибрати декілька відгуків, через плин емоцій та вражень. Вікторія одна з тих, чия присутність зробила цей вечір, отож, що вона писала:

«Форт 6 школа – це прекрасна можливість роботи в команді, це буря емоцій та вражень, які залишаться з вами назавжди. Форт – це можливість спробувати себе, провести класно час, а також, в це важко повірити, але і відпочити».

Мої однокласники, з боку наших мужніх хлопців, підіймали настрій усім та змусили веселитись «як в останнє», без вагань вас запевняю, що випробування у вигляді змагань, загартували їх та надала незабутні емоції. А від себе я додам, що «Форт 6 школа» – це ніч, яку впродовж років буде згадувати кожен випускник, розповідаючи в майбутньому своїй дітям, це неповторні емоції та нереальна можливість бути «власником» школи нехай на тих непомітних та швидкоплинних кілька годин. Тому я хочу подякувати своїм однокласникам, вчителям та дирекції за цю чарівну ніч.