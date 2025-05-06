«Веснянки» і «Спадок поколінь»: як тернопільські студенти підкорюють моду України

Студентський «Театр мод» відділення дизайну Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола здобув перемогу на ювілейному ХХ Всеукраїнському конкурсі моделей одягу серед учнів та студентів закладів освіти «Калинове намисто-2025».

Тернополяни представили на конкурсі колекцію в етностилі «Спадок поколінь», яка базується на елементах борщівської вишивки та стилізованих силуетах національного українського одягу. Ця робота здобула перше місце у номінації «Традиції і сучасність». Окрім того, поза конкурсом студенти коледжу представили неймовірну колекцію «Веснянки», яка також викликала захоплення глядачів.

Змагання проходило у чотирьох номінаціях: «Традиції і сучасність», «Вишукана елегантність», «Примхи молоді» та «Чарівна мить». Кожна з них продемонструвала глибину дизайнерського мислення, креативність і культурну спадщину, яку молоді митці інтерпретували крізь призму моди.

Варто зазначити, що «Калинове намисто» є знаковим заходом у сфері моди та дизайну в Україні, де презентуються найкращі студентські розробки та інтерпретації національного костюма й сучасних тенденцій. Загалом участь у конкурсі цього року взяли близько 150 учасників із семи областей України.

Студентський «Театр мод» — це креативні роботи в галузі дизайну одягу, створені дизайнерами-початківцями під керівництвом викладачки коледжу Оксани Грицай. Колекції «Театру мод» неодноразово завойовували гран-прі на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, що підтверджує високий рівень підготовки фахівців у Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.