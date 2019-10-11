Від’єднатися від центрального опалення – ціни, процедура та проблеми на шляху

Від’єднати одну квартиру від централізованого опалення важко, легше сказати – не реально.

Прийшла осінь. Дошкільнята – в садочку, діти – у школах, начебто трішки легше. Але це не про українців. Із приходом другого осіннього місяця все частіше задумуємось про теплу квартиру. Тепло та затишок у ній напряму залежать від вчасного підключення опалення або ж навпаки. З року в рік тернополяни стикаються з холодними батареями після 15 жовтня та агресивно реагують на підняття тарифів. У літку Кабінет Міністрів України вніс зміни до законопро’кту про перехід квартир на індивідуальне опалення та встановлення бойлерів. Правда чи вигадка – чого від нововведення чекати тернополянам? Про це наші журналісти розпитали у депутата Тернопільської міської ради, члена комісії з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності Тараса Білана.



«За чий кошт будуть міняти газову трубу»



До 2010 року індивідуальне опалення було дозволено і люди, котрі мали відповідні кошти (це задоволення було не з дешевих), ставили у квартирах автономне опалення. Купували котли, встановлювали батареї, але перед цим, звісно, збирали ряд довідок та дозволів. Потім несподівано Кабмін заборонив встановлювати індивідуальне опалення в багатоповерхівках.



– Не все та просто, як може здатися на перший погляд, – розпочав бесіду Тарас Білан. – Говорячи простою мовою, поясню: діаметр газової труби, котру всі мешканці можуть побачити у себе біля будинку, не здатен дати настільки потужний тиск газу, щоби котел працював максимально. Відповідно були звернення від мешканців (на вул. Тарнавського) про низький рівень тиску газу. Таким чином, якщо в під’їзді всі мешканці переходять на індивідуальне опалення, виникає запитання: хто і за чий кошт буде міняти газову трубу на ту, котра годиться та підходить за всіма стандартами, а головне, за технікою безпеки для котлів індивідуального опалення?



Згідно з діючими будівельними нормами, які вступили нещодавно в силу, вище третього поверху індивідуальне газове опалення встановлювати заборонено.



– У змінах до законопроєкту є безліч пунктів, котрі суперечать одні одним. Наприклад: немає заборони на встановлення електричного опалення, тому ми вже чекаємо роз’яснення деяких пунктів. Передусім хочу застерегти людей, щоби не…



Соломія Вершигора

