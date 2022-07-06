Віктор Боркута з Чорткова перетворює на витвори мистецтва стовбури дерев, гілки, трухляві пеньки, коріння та каміння

У виставковому залі Художнього музею представили персональну виставку різьби по дереву та коренепластики «Друге життя» Віктора Боркути – майстра народних художніх промислів з Чорткова. В його творчому доробку це вже друга персональна виставка в Тернополі. Перед тим була виставка в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, також в рідному Чорткові, Теребовлі. Дана виставка є великою і ретроспективною, на ній представлено 89 творів – як ранні (1990 – 2000-х років), так і зовсім нові, тематика яких пов’язана з подіями, які зараз відбуваються в Україні (композиції «Війна», «Ангели-Хранителі»).

Суть творчого методу Віктора Боркути закодована у назві виставки «Друге життя», адже автор перетворює на витвори мистецтва стовбури дерев, гілки, трухляві пеньки, коріння, каміння. Завдяки уяві, образному мисленню та мистецькому баченню художника відбувається метаморфоза – з природних матеріалів постають образи тварин, людей і навіть святих та янголів. Природа у творчості Віктора Боркути є співавтором та джерелом натхнення. Автор намагається у своїх творах передати її красу, велич, силу. В кожній композиції відчувається енергетика митця, також дух лісу, води, неба. Велике значення у народженні композицій має інтуїція і спостережливість митця, які підказують йому шлях у творчості.

Споглядаючи твори В.Боркути, мимоволі згадується нині покійний залужений майстер народної творчості України Іван Мердак, який лишив по собі великий творчий спадок. Віктор Боркута – подібний митець – філософ, який веде нас у свій образний світ, багатий різноманіттям емоцій і тем.

Про характер і щедрість душі автора виставки промовисто говорить той факт, що він надав можливість на своїй персональній виставці показати твори Ольги Біленко – мисткині з Києва, яка на час війни знайшла тимчасовий прихисток у Чорткові. Також представив репродукції творів чортківчанина Степана Шевчука.

Привітати Віктора Боркуту з вернісажем прийшли:

Наталія Собкович – начальник відділу культури, охорони культурної спадщини департаменту культури та туризму ТОДА,

Богдан Ткачик – народний художник України,

Володимир Сушко-викладач Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв,

Ольга Біленко-мисткиня з Києва,

друзі, родина, знайомі.

Виставка триватиме до 31 липня 2022 року.

Ольга Ваврик – заступник директора ТОХМ