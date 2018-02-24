Віктор Овчарук: «Обласна рада зробила важливі кроки для збереження палацу графа Бадені. Працюємо над пошуком інвесторів»

Проект представив автор-переможець відкритого архітектурного конкурсу на визначення найкращого проекту комплексної реставрації та пристосування палацу графа Бадені в смт Коропець Монастириського району під культурно-освітній комплекс. Участь у ній взяли очільники обласної ради, районної влади, Коропецької об’єднаної територіальної громади, реставратори та архітектори, фахівці зі збереження пам’яток архітектури.

«Обласна рада зробила важливі кроки для збереження палацу графа Бадені. Майже три мільйони гривень було виділено з обласного бюджету для порятунку палацу як об’єкта культурної спадщини, адже будівля палацу була у вкрай критичному технічному стані, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – За ці кошти було проведено протиаварійні невідкладні консерваційні роботи з відновлення частини даху над входом у палац та усунення загрози обвалу центрального купола. Завдяки цим роботам палац вдалося зберегти від повної руйнації. Згодом був проведений відкритий архітектурний конкурс з реставрації та пристосування палацово-паркового комплексу графа Бадені під культурно-освітній об’єкт. Тепер перед нами постало ще одне амбітне завдання – пошук коштів для реалізації проекту. Потрібно залучати інвесторів, використовувати грантові пропозиції від вітчизняних чи міжнародних фондів. Словом, є над чим працювати задля розвитку туристичного потенціалу області».

Присутній на круглому столі народний депутат України, обраний на Івано-Франківщині, уродженець Коропця Михайло Довбенко відзначив шанобливе ставлення органів влади та громадськості Тернопільщини до історичних та культурних пам’яток. «Готовий допомагати тим, хто щось робить, – додав він. – Для збереження унікального палацу графа Бадені у Коропці зроблено справді багато. Найголовніше, що є цікавий проект та розроблена проектно- кошторисна документація. На черзі – проведення експертизи. З цими документами уже можна звертатися до різних фондів для реалізації проекту».

На даний час палац графа Бадені належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, управління якою здійснює Тернопільська обласна рада, і перебуває на балансі Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.

«Згідно із нашим проектом палац з прилеглим до нього парком розглядаються в структурі населеного пункту Коропець як багатофункціональний комплекс, який об’єднує в собі культурно-освітню, музейно-туристичну, оздоровчо-дозвіллєву та частково готельно-відпочинкову діяльності, – розповів архітектор Юрій Вербовецький. – Це одна з небагатьох пам’яток, у якій збережені фасади та палацові інтер’єри так званого віденського ренесансу».

Проектом пропонується проведення комплексної реставрації фасадів з консервацією всіх збережених елементів декору та відтворенням втрачених фрагментів – підвіконників, ліпних орнаментів, декоративних ваз у нішах, колон з капітелями, ліхтарів тощо та реставрація елементів центрального та бокових куполів – «луски», «ребер», архітектурних деталей декору.

Запроектовано проводити реставраційні роботи в приміщеннях першого поверху, де збереглись декоровані інтер’єри графських покоїв, які підкорюють своєю екстравагантністю і пишністю, мають високу художню цінність і значною мірою зберегли автентичні елементи архітектурного декору. А також – відтворення історичного призначення приміщень: зали прийомів, бібліотеки, палацової каплиці, спалень графа та графині, панську ванну кімнату, зелену кімнату для відпочинку, дерев’яного тамбуру парадного входу, овальної бальної зали, балкону під вітражем та ін.. Приміщення другого поверху пропонується реконструювати під нові функції. А саме – готельні номери, конференц-зал, лекційна аудиторія, кабінети, які можуть використовуватися як навчальні класи.

Згідно із проектом, відбудеться реабілітація й історичного середовища, а саме парку, та відновлення втрачених елементів ландшафту.

Загалом вартість реставрації комплексу становить майже 100 мільйонів гривень.

Започатковуючи конкурс із реставрації палацу графа Бадені, Тернопільська обласна рада поставила перед собою складну та водночас вкрай необхідну мету – зберегти унікальну пам’ятку архітектури, відреставрувати та зробити її функціональною у розрізі туристичної принади краю.