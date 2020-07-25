Віктор Овчарук: «Вносити привілеї для російської мови на шостому році війни з РФ означає принижувати українську націю»

Зміни до мовного закону, які намагалися «протягнути» представники «Слуги народу», є неприпустимим на шостому році війни з російським агресором.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук у прямому ефірі програми «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– Згідно з соціологією, 80-85 % українців хочуть, аби українська мова була державною. Це цілком закономірно, адже є Українська держава, яка має свої культурні цінності, гімн, герб, мову. Коли був прийнятий закон про українську мову як державну в 2019 році, здійснилася мрія борців за вільну та незалежну державу. Тоді ніхто й не думав, що мовне питання знову переглядатимуть. Через це сьогодні обурилася вся Україна. Вносити привілеї для російської мови на шостому році війни з РФ означає принижувати українську націю. Мабуть, у такий спосіб влада хоче прикрити проблеми в державі, зокрема економічні. Це роблять для того, аби українці перед місцевими виборами переключили свою увагу з тих політичних гасел і програм, які анонсували «слуги народу», – зазначив Віктор Овчарук.

Також голова обласної ради додав, що брав участь в акції на підтримку української мови під стінами Верховної Ради.

– Під ВРУ люди з різних куточків України висловили своє обурення тим, що в Українській державі, яка виборена життями наших громадян, намагаються приймати антиукраїнські закони. Коли напередодні «слуги» подали до Конституційного суду щодо мовного питання, ми з депутатським корпусом оперативно відреагували на ці речі. Хотіли застерегти від необачних кроків, які підривають авторитет України. Ми не можемо допустити повторної русифікації. Саме тому українці згуртувалися й відстояли рідну мову, – пояснив Віктор Овчарук.