Віктор Овчарук: «Високий рівень медицини – основне завдання реформування охорони здоров’я, але гострих питань ще є багато»

На цьому наголосив очільник обласної ради Віктор Овчарук під час онлайн-форуму «Трансформації системи охорони здоров’я».

До великої аудиторії він звертався не лише як голова обласної ради, а й як віцепрезидент Української асоціації районних та обласних рад, голова комісії УАРОР з соціальної політики та з питань охорони здоров’я.

Учасників онлайн зустрічі з різних регіонів України Віктор Овчарук ознайомив із тими проблемами в галузі медицини, які нещодавно обговорювалися під час розширеного засідання комісій Української асоціації районних та обласних рад спільно з представниками Міністерства охорони здоров’я.

– Усі ми, по всій країні, занепокоєні станом дотримання конституційних прав громадян у частині отримання якісної медичної послуги та можливим згортанням реформи медичної галузі загалом. Гострі питання медичної галузі якраз і порушувалися на засіданні Асоціації, – зазначив Віктор Овчарук. – Реформування первинки, проведене попередньою владою, дало позитивний результат у значній мірі завдяки виділенню серйозних коштів із державного бюджету. Стан фінансування медичної галузі цьогоріч є недостатнім, значно нижчим від рівня медичної субвенції 2019 року. Звісно, що саме звідси випливають і усі проблеми, що ставлять реформу галузі охорони здоров’я під загрозу. Одним із найбільш проблемних питань є те, що попередньо обрахована НСЗУ вартість медичних послуг не враховує повну собівартість їх надання. Ще одна проблема: незважаючи на численні звернення провідних фахівців психіатричної та фтизіатричної галузей, до переліку оплачуваних НСЗУ пакетів лікарських послуг не включені випадки лікування важких хронічних хворих, які не можуть за медичними показниками перебувати у соціумі чи установах соціального захисту, поза увагою НСЗУ залишились медичні послуги, що надаються дитячими санаторними закладами, насамперед фтизіатричними. Соціально важливою є необхідність невідкладно вирішити питання щодо фінансування госпіталів ветеранів війни, у мому числі й учасників АТО/ООС. Актуальним питанням є забезпечення медичних закладів медичною апаратурою та обладнанням. Невирішеним є питання прийняття державних програм з боротьби з туберкульозом, онкологією, серцево-судинних хворобах тощо. Існують проблеми з функціонуванням закладів з паліативним, реабілітаційним та хоспісним видами послуг, відсутні контракти з НСЗУ для протитуберкульозних санаторіїв… І це далеко не усі важливі та проблемні питання, які порушувалися.

Голова обласної ради висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч, на якій обговорюються плани трансформації та розвитку регіональних мереж закладів охорони здоров’я, національний та міжнародний досвід, сприятимуть вирішенню проблем та залученню інвестицій в систему охорони здоров’я.

– Адже ці важливі аспекти є невід’ємною складовою, як трансформації галузі (в глобальному сенсі), так і на регіональному рівні. Тож бажаю усім учасникам успіхів. А організаторам хочу висловити подяку за проведення такого необхідного та актуального заходу, – додав Віктор Овчарук.