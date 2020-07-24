Володимир Гевко: «Парламент зробив реальні кроки для залучення інвесторів і вирішення проблеми сміттєзвалищ»

Цього пленарного тижня народні депутати проголосували в першому читанні два законопроекти, які мають важливе значення для покращення інвестиційної привабливості України. Зокрема, законопроект № 3760 передбачає, що держава помагатиме інвесторам в обсязі 30% від суми інвестпроекту.

«На жаль, останніми роками значного збільшення інвестицій в нашу економіку не спостерігалося. Їхній обсяг менший, ніж у сусідніх Польщі, Угорщині, Чехії. Саме тому парламент підтримав законопроект, за яким держава надаватиме підтримку інвесторам. Мова про інвесторів, які готові вкладати в нашу економіку щонайменше 30 мільйонів євро та створити мінімум 150 робочих місць із зарплатою на 15% вищою ринкової», – розповідає голова обласної організації «Слуги народу», народний депутат Володимир Гевко.

Законопроект передбачає, що інвестиційні проекти мають стосуватися сфер, які мають потенціал стати точками росту для країни: переробна промисловість, інфраструктура, логістика, переробка сміття, туризм, освіта, медицина, спорт.

«Підтримка від держави може становити до 30% від бюджету інвестиційного проекту. Йдеться не про живі гроші, а про земельні ділянки, доступ до комунікацій, податкові пільги тощо. Водночас передбачено, що під дію законопроекту не підпадають офшорні компанії, компанії, які не розкривають кінцевого бенефіціара або ж походять з країни-агресора», – наголосив Володимир Гевко.

Він додав, що залучити інвесторів, зокрема і на Тернопільщину, допоможе також проголосований у першому читанні законопроект № 2207-1-д, який запроваджує такі ж самі правила поводження з побутовими відходами, як і в розвинених країнах Європи.

«У проголосованому нами проекті йдеться зокрема про розгортання муніципального роздільного збирання відходів, створення прозорих умов для залучення інвестицій на побудову сміттєпереробних об’єктів. Окрім того, запроваджується розширена відповідальність виробника. Так, роздільне збирання, перевезення та контроль таких відходів, як упаковка, електричне та електронне обладнання, батарейки і акумулятори, транспортні засоби, мастила, шини, текстиль тощо у складі побутових відходів фінансуватимуться не за рахунок тарифу для населення, а за рахунок внесків від виробників продукції», – розповів нардеп.

Зоконопроект також передбачає створення стимулів для залучення інвестицій у переробку сміття, вирішення питання сміттєзвалищ, які забруднюють воду і ґрунти, створення нових робочих місць завдяки екологічно безпечним структурам з переробки відходів.

«На цей законопроект Україна чекала десятиліття. Адже 96% усього сміття в Україні вивозиться на полігони і накопичується там, поглиблюючи екологічну кризу. Ця проблема дуже актуальна і для Тернопілля, адже у нас досі значна частина непаспортизоваих смітєзвалищ. Проблему Малашівського сміттєзвалища теж необхідно вирішувати”, – зауважив Володимир ГЕвко.

Як відомо, Малашівське сміттєзвалище експлуатується попри офіційну заборону екологів та санстанції від 1997 року. Воно знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.