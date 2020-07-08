Вперше у Байковецькій громаді відбулася урочиста церемонія шлюбу

Вчора у Байковецькій сільській раді вперше відбулася урочиста церемонія реєстрації шлюбу.

На весільний рушничок стали мешканці громади Лілія Павловська та Володимир Онищук.

Привітати молодят прийшли батьки, рідні та друзі. На жаль, в умовах карантину кількість присутніх, які розділили з нареченими радість, була обмежена.

Найбільш трепетним і щемним на цьому святі для кожного став момент, коли молоді люди дякували своїм батькам за любов, ніжність, турботу та недоспані ночі.

На завершення церемонії усі запрошені вітали молоду пару з таким знаменним у їхньому житті днем. Квіти, добрі слова-вітання, сльози радості – такою була атмосфера вчорашнього свята.

Особливо приємно відзначити, що наречені висловили подяку за організацію цієї важливої події Центру надання адміністративних послуг, відділу культури, молоді та спорту Байковецької сільської ради та працівникам будинку культури с. Байківці.