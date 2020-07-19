Традиційно щороку в липні в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувалася Всеукраїнська проща. Десятки тисяч вірних із різних куточків України і світу вирушали у паломництво, щоб випросити духовної благодаті перед Зарваницькою чудотворною іконою Матері Божої. Але цього року у зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної хвороби Всеукраїнська проща до Зарваниці уперше в історії відбулася в режимі онлайн.

Архиєрейську Святу Літургію очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). На Літургії були присутні єпископи, священники, монахи, представники влади та кілька тисяч мирян.