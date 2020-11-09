Видужали 95 людей, зареєстровано 177 новий випадок COVID-19 та чотири смерті 9 листопада в Тернопільській області

Станом на 09 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22216 випадках діагноз лабораторно підтверджений (20736 випадків – дорослі, 1480 випадків – діти), з них 295 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 17710 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5862 (4575 одужало, 64 летальних, 1223 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1025 (840 одужало, 9 летальних, 176 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1084 (877 одужало, 18 летальних, 189 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 969 (838 одужало, 17 летальних, 114 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1063 (836 одужало, 16 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1067 (882 одужало, 22 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 163 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1037 (856 одужало, 14 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 533 (486 одужало, 6 летальних, 41 продовжують хворіти);

– Козівський район – 656 (555 одужало, 5 летальних, 96 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1321 (1095 одужало, 22 летальних, 204 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 537 (482 одужало, 2 летальних, 53 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 912 (768 одужало, 16 летальних, 128 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 761 (580 одужало, 5 летальних, 176 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 315 (230 одужало, 3 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 946 (681 одужало, 24 летальних, 241 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1811 (1411 одужало, 16 летальних, 384 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1606 (1202 одужало, 18 летальних, 386 продовжують хворіти);

– Шумський район – 711 (516 одужало, 17 летальних, 178 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 95 осіб;

✅проведено 264 дослідження методом ПЛР;

✅підтверджено 177 випадків зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 4 летальних випадки: чоловік 54 р. м. Тернопіль, чоловік 78 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. Тернопільський район смт Великі Бірки, жінка 72 р. м. Тернопіль.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (49 осіб)

⭕️Бережанський район (0 осіб)

⭕️Борщівський район (23 особи):

• м. Борщів – 6

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бабинці – 1

• с. Грошова – 1

• с. Пилипче – 2

• с. Королівка – 2

• с. Сков’ятин – 2

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Озеряни – 2

• с. Шупарка – 2

• с. Дзвинячка – 1

• с. Шишківці – 1

• с. Нивра – 1

⭕️Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Сороки – 1

• с. Заривинці – 1

⭕️Гусятинський район (15 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 7

• с. Личківці – 1

• с. Жабинці – 1

• с. Красне – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Глібів – 1

⭕️Заліщицький район (11 осіб):

• м. Заліщики – 4

• смт Товсте – 4

• с. Зелений Гай – 1

• с. Хмелеве – 1

• с. Дзвиняч – 1

⭕️Збаразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Кобилля – 1

• с. Шили – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Стриївка – 1

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (0 осіб)

⭕️Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

• с. Малі Бережці – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Іква – 1

• с. Лідихів – 1

️⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Криве – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (10 осіб):

• смт Микулинці – 3

• с. Стара Брикуля – 1

• с. Варваринці – 2

• с. Іванівка – 2

• с. Великий Говилів – 1

• с. Гумниська – 1

⭕️Тернопільський район (14 осіб):

• с. Грабовець – 2

• с. Застав’є – 2

• с. Білоскірка – 2

• с. Біла – 2

• с. Ступки – 1

• с. Петриків – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Козівка – 1

️⭕️Чортківський район (35 осіб):

• м. Чортків – 22

• с. Калинівщина – 1

• с. Білий Потік – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Антонів – 1

• с. Ромашівка – 1

• с. Капустинці – 2

• с. Скородинці – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Біла – 1

• смт Заводське – 3

⭕️Шумський район (0 осіб)