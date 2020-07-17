Випускники ТНЕУ отримали дипломи «бакалавра» (ФОТО)

Цього року урочиста церемонія вручення дипломів бакалавра навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Богдана Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету відбулася у новому форматі з урахуванням карантинних обмежень.

Лунали вітання від ректора Андрія Крисоватого, проректора з науково-педагогічної роботи Оксани Десятнюк, директора інституту Ірини Іващук, викладачів, друзів, були і музичні привітання у виконанні студентів. У церемонії вручення дипломів взяли участь заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра та Почесний консул Угорщини в Тернополі та області Тетяна Чубак.

Випуcкники інституту продовжать навчання в магістратурі Тернопільського національного економічного університету.