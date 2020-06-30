Виявили рак: тернополянка просить допомогти врятувати маму

Я знову змушена звернутись з благанням по допомогу до усіх небайдужих людей. Майже два роки тому мамі ( Душатинська Лариса Володимирівна) зробили операцію і виявили рак кишечника, після чого був курс хіміотерапії. На жаль через рік хвороба проявила себе знову, з’явились метастази. На даний момент мама пройшла 12 курсів хіміотерапії (в загальному уже 18) і дякувати Богові не марно. Є позитивна динаміка і хвороба по трохи відступає. Але лікування потрібно продовжити. На жаль, грошей на лікування ми не маємо, тому прошу усіх небайдужих допомогти, щоб лікування, яке пройдено, не було марним і моя мама жила! Нехай Бог благословить вас і ваших рідних, нехай оберігає Матінка Господня!

Номер карти 5168 7573 6231 7630 (Душатинська Лариса)