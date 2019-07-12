Визначні постаті радянської епохи, природа та пам’ятки архітектури, – на поштових листівках тернополянина Сергія Рябініна
Збірка листівок тернополянина налічує до 500 примірників, які можна поділити як за тематикою, так і за роками. Картки належать до періоду 50-60 років ХХ століття. В тодішню епоху «відкритий лист» був не просто повідомленням, а подарунком, сувеніром, який надсилали, щоб потішити близьких.
— Мої батьки захоплювалися колекціонуванням, збирали листівки, які перейшли мені у спадок. Картки якраз відображають ту епоху, в якій жили рідні. На жаль, не продовжив колекцію батьків, адже більше люблю збирати монети. Листівки зараз можу хіба що обміняти на предмети нумізматики. Однак надбання тата й мами для мене цінні, бо це не тільки родинна пам’ять, але й історія епохи. Так, найвартіснішими є насамперед ті картки, яким не тільки більше років, але й які виглядають новими, неушкодженими, непідписаними. У моїй колекції одиниці різної тематики. Це – квіти, агітаційні-пострадянські, архітектурні пам’ятки, міста, відомі люди. Для мене найцікавішими є насамперед картки, на яких показано міста й архітектуру, а також польські та чеські старовинні картки, — розповів пан Сергій.
Тернополянин додав, що листівки з видами міста колекціонери цінують більше, адже такі колись було важче знайти.