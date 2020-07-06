Вже кілька днів на Дністрі шукають чоловіка, який зник у воді

Нещасний випадок зареєстрували правоохоронці в Борщівському районі. Вже кілька днів на Дністрі рятувальники разом з поліцейськими намагаються знайти тіло п’ятдесятивосьмилітнього чоловіка. Про це інформують у прес-службі Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, ще 26 червня потерпілий рухався на моторному човні річкою Дністер. В результаті паводків рівень води піднявся і він не помітив трос для паромної переправи, який проходив через річку. В результаті цього, човен перекинувся, а чоловік, ймовірно втопився. Тіло чоловіка шукають.

Цей факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.