Як тернопільські журналісти познущалися над депутатом

П’ятнадцятого серпня на інтернет-сайті одного з тернопільських видань з’явився матеріал під заголовком «Депутатку-жеківку Гевко у суді захищає сам голова фракції тернопільської «Свободи».

Вважаємо за необхідне дати свою оцінку нефаховості журналіста, який готував матеріал, що включає в себе незрозуміле зневажливе формулювання «депутатка-жеківка». Звертаємося до редактора видання «Тернопіль вечірній»: якщо рівень професійності дозволив вам опублікувати факти, які базуються на особистісних судженнях журналіста, та образливі слова в адресу Галини Гевко, то, нагадуємо, що, будучи фахівцем, журналіст мав би взяти коментар з даного приводу в іншої сторони, а саме – у депутата, прізвище якого фігурує у публікації. Саме через такі поодинокі статті часто під сумнів ставлять професіоналізм та чесність усіх журналістів, адже, зазначимо, під публікацією не вказаний її автор, що свідчить про те, що він (вона) не готовий нести відповідальність за свої слова.

Зазначаємо, що під час засідання Тернопільської міської ради 24.02.2017 року у відповідності до наданих законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» було прийняте рішення «Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності» № 71/14/42. Даним рішенням продовжено термін дії існуючих договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності до 06.2017 року низці підприємств, установам, організаціям, в тому числі і тим, які здійснюють утримання житлового фонду міста Тернополя, у переліку яких вже понад двадцять років є і виділені анонімним автором підприємства – ПП «Люкс» та ПП «Благоустрій».

Вказані у додатку 6 до рішення міської ради приміщення тривалий час використовувалися підприємствами, які обслуговують житловий фонд міста (в тому числі і житлово-експлуатаційними конторами, які існували до 2001 року) за каденції різних депутатів і міських голів. Наголошуємо, що дане рішення стосується низки підприємств, установ і організацій, зокрема, медичних закладів, дитячих садків, приміщень поліції тощо. Таким чином прив’язка голосування окремих депутатів до лобіювання безпосередньо своїх інтересів позбавлена здорового глузду. Жодне рішення, яке стосується окремо ПП «Люкс» або ПП «Благоустрій» під час вказаної сесії міської ради не приймалося.

Крім того, фактично підприємства, які обслуговують житловий фонд та прибудинкові території займають не більше 20%. Якщо взяти за зразок ПП «Благоустрій», директором якого є Галина Гевко, то на понад 50% площі наданої в оренду підприємству, знаходиться виборча дільниця та дільниця оповіщення, а також гараж, де стоїть техніка, що здійснює прибирання міста.

Питання передачу в оренду приміщень щороку розглядається на сесії міської ради і щороку приймається рішення про продовження таких договорів. Крім того, рішення про надання в безоплатне користування майна комунальної власності прийнято із врахуванням рішення постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, членом якої депутат міської ради Гевко Галина не являється.

Дійсно, адвокатом Галини Гевко у цій справі є Назар Редьква, який є досвідченим юристом, але це не є порушенням жодних норм ні з його боку, ані з боку депутата. Матеріали справи відправлені на доопрацювання, отже звинувачення на адресу Галини Гевко у здійсненні правопорушення, якщо немає відповідного висновку суду, є голослівними.