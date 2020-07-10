Як виглядала скульптура “Випадкова зустріч” у Тернополі до крадіжки (фото)

Спогад про скульптуру “Випадкова зустріч” у сквері Шевченка написав у соцмережі “Фейсбук” тернопільський краєзнавець Віктор Мадрі.

Самотню пані на лавочці дуже люблять городяни та гості міста, з нею часто фотографуються. Але раніше вона мала співрозмовницю, яку, на жаль, вкрали.

“Просто нагадаю що це – «Випадкова зустріч» — скульптурна композиція у сквері імені Шевченка в Тернополі. Встановлена 2002 року. Її місту подарував американець Джон Звожек, що тоді працював із волонтерською місією у відділі екології м. Тернополя, – пише Віктор Мадрі. – Проте тривала «Випадкова зустріч» недовго — менш ніж за рік після встановлення одну із двох металевих співрозмовниць було викрадено. Причому вкрали на світанку, на бульварі з цілодобовим освітленням, не зважаючи на те, що поряд міліція. Злодія не знайшли, скульптуру також, от уже не один рік пані в елегантному блакитному костюмі не має компанії. Але залишена пані не така вже й самотня, прогулюючись сквером багато місцевих жителів та приїжджих люблять посидіти та фотографуватися із нею.